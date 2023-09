Borgerlig kaos i Oslo kan føre til at Raymond Johansen blir sittende inntil videre

Onsdag 25. oktober er datoen da den borgerlige siden etter planen skal overta byrådet i Oslo.

Høyre, Venstre, Frp og KrF fikk til sammen 31 mandater, og det kreves 30 for å ha flertall i Oslo bystyre. Men enn så lenge har ikke sonderingene mellom partiene ført fram, skriver Dagsavisen.

I ytterste konsekvens kan det bety at byrådsleder Raymond Johansen blir sittende inntil videre, selv om han tapte valget.

– Når det er et politisk grunnlag mot sittende byråd, vil ordføreren be byrådslederkandidaten om å danne et byråd. Der er vi ikke ennå, sier Johansen, som understreker at han føler seg trygg på at Eirik Lae Solberg (H) og Co. vil klare å stable et flertall på beina etter hvert.

En lignende situasjon har faktisk oppstått tidligere. På 90-tallet styrte Rune Gerhardsen (Ap) en periode etter å ha tapt et valg nettopp fordi de borgerlige partiene ikke ble enige.