Professor vil skrote leseprøver for førsteklassinger

De nasjonale kartleggingsprøvene i lesing, som ble innført i 2009, bør ut av første klasse. Det er det klare rådet fra pedagogikkprofessor Maria Øksnes ved NTNU, skriver Klassekampen.

Hun mener prøvene er et av de største hindrene for å få mer fri, selvbestemt lek inn i klasserommene til de aller minste elevene.

– Barna får vondt av å sitte stille, for ikke å snakke om at det er utfordrende å undertrykke impulser til blant annet å leke, sier Øksnes.

Hun mener mer lek tidlig i skoleløpet kan bidra til å forebygge skolevegring. Øksnes peker også på at flere lærere siden starten har rapportert om at prøven fører til press om å terpe på lesing for tidlig, og at det gir mindre tid til lek.

Prøven i lesing var obligatorisk fram til 2022. I 2023 tok rundt 83 prosent av førsteklassingene kartleggingsprøven i lesing, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.