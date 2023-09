Frp-veteran mener politikerne slipper for billig unna ved regelbrudd

Amundsen var en periode justisminister i Erna Solbergs regjering, og han er nå leder i justiskomiteen på Stortinget. Han er ikke nådig i sitt syn på politikere som havner i skandaler.

– Det blir for enkelt å grine litt på en pressekonferanse, og så skal det ikke få noen konsekvenser, sier Amundsen til Klassekampen.

Hans tidligere sjef slipper heller ikke unna kritikken.

– Jeg har stor respekt for Erna, men det blir for enkelt om dette ikke får noen konsekvenser for henne i det hele tatt.

Han peker på at noe av det første folk ville snakke om når han sto på stands under valgkampen, var nettopp alle skandalene.

– Det er helt uforståelig for folk at vi har politikere som tar så lett på dette her, sier Amundsen.

Frp-politikeren tror at en av årsakene til at det ikke blir tatt et større oppgjør med dette, er at alle partier har politikere som har svin på skogen.