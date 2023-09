Havbruksmeldingen levert: Treffer ikke blinken

Torsdag overrakte Havbruksutvalget sin utredning til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). I en omfattende rapport går utvalget gjennom mange sider ved måten fiskeoppdrettet skjer i Norge.

– Utvalget har vurdert et krevende sakskompleks som har stor betydning for Norges største eksportnæring etter olje og gass. Det er med andre ord et viktig arbeid som nå er gjort, sier Skjæran.

Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen. Den nye regjeringen videreførte utvalget og utvidet mandatet med å vurdere mulighetene for en mer bærekraftig vekst.

– Grunntanken til Havbruksutvalget er i samsvar med prinsippene til Sjømatbedriftene. For å si det slik: De har kommet på riktig standplass og skyter mot de riktige blinkene, men treffer ikke blink, Nå skal dette nå kommer til politisk behandling, og vi skal hjelpe politikerne med å skru sikte slik at man treffer blink, og får en ordning som monner, sier administrerende direktør Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene.

Dyrevernalliansen reagerer på at Havbruksutvalget ikke er mer konkrete i sine forslag til å bedre velferden for fisken dette gjelder.

– En husdyrnæring hvor en av fem dyr dør i løpet av produksjonen kan ikke kalles bærekraftig. Dersom oppdrettsnæringen skal ha håp om å bli bærekraftig i fremtiden, må myndighetene stille krav som gjør det lønnsomt å redusere dødeligheten og bedre dyrevelferden, sier kommunikasjonsleder Lise Kleveland.

Havbruksutvalgets rapport sendes nå på høring med frist 2. januar neste år.