– Vi undersøker en pakke som ble hensatt utenfor en oppgang i Akersgata i løpet av formiddagen. Omstendighetene rundt funnet gjør at vi har sperret av Akersgata i kryssene Karl Johan, Lille Grensen og Grensen, opplyser Oslo-politiet.

Oppdragsleder Gabriel Langfeldt sier til NTB at politiets bombegruppe er involvert i oppdraget.

– Det er viktig å understreke at de er involvert fordi de har kompetanse på et bredt felt. Det er foreløpig ingen grunn til å tro at vi vil finne noe farlig, sier oppdragslederen.