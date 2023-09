Akersgata i Oslo ble sperret av etter funn av pakke: Inneholdt ikke noe farlig

Oppdragsleder Gabriel Langfeldt sa til NTB at politiets bombegruppe er involvert i oppdraget.

– Det er viktig å understreke at de er involvert fordi de har kompetanse på et bredt felt. Det er foreløpig ingen grunn til å tro at vi vil finne noe farlig, sier oppdragslederen.

Klokken 13.49 skriver politiet i en melding til pressen at pakken er undersøkt og at den ikke inneholdt noe farlig.

Sperringene som ble satt er nå opphevet. Ingen ble evakuert, men folk i området ble bedt om å holde seg innendørs. Disse begrensningene er nå også avsluttet, skriver politiet.