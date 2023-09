Meldinger har forsvunnet i Helseplattformen

Meldingene inneholder henvendelser til kommunale tjenester og berører omtrent 240 pasienter, skriver kommunen i en pressemelding omtalt av NRK.

– Kommunen og Helseplattformen AS utreder nå hva som har skjedd, og det er satt ned en arbeidsgruppe som går gjennom hver enkelt melding for å se om dette avviket har fått konsekvenser for helsehjelpen og oppfølgingen hver enkelt skulle ha fått, står det i pressemeldingen ifølge Adresseavisen.

Kommunen vil kontakte pasientene som ikke har fått planlagt oppfølging.