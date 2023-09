– Hastigheten er dramatisk, og det er like mye is som har smeltet vekk bare i løpet av to år som mellom 1960 og 1990, heter det i den nye rapporten fra det sveitsiske vitenskapsakademiet.

Rapporten advarer om at situasjonen bare kommer til å forverre seg.

– Isbreene smelter i en stadig økende hastighet, heter det.

Fjoråret ble det verste året registret når det gjelder smelting i de sveitsiske alpene, med hele seks prosent av all isen smeltet vekk. I år smeltet ytterligere fire prosent vekk.

– De små isbreene forsvinner

I snitt har isen krympet med tre meter, ifølge rapporten.

Alle isbreene smeltet noe, og de små isbreene er mest utsatt, ifølge Matthias Huss, leder av overvåkingen av isbreer i Sveits.

– De små isbreene forsvinner faktisk nå, sier Huss.

Til og med på enkelte bretopper så høye som 3.200 meter over havet, som hittil har bevart toppene sine, har flere meter smeltet vekk.

Lite snø og varm sommer

Årsakene er en blanding av klimaendringer og en svært uheldig kombinasjon av ekstremvær, ifølge Huss. Han peker på en vinter med veldig lite snø og en sommer med svært høye temperaturer.

– Dersom det fortsetter i denne hastigheten, vil hvert år bli et dårlig år, sier Huss.

Forskerne har fra før av advart om at de sveitsiske isbreene kan være helt borte innen århundret er omme dersom man ikke setter inn tiltak mot global oppvarming.

– Vi har sett så kraftige klimaendringer de siste årene at det nå virkelig er mulig å se for seg dette landet uten noen isbreer, sier Huss.

Mye vil forsvinne uansett tiltak

Han understreker at det haster å kutte klimautslippene. Men selv om man skulle nå målet med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, vil det likevel kun redde en tredel av de sveitsiske isbreene.

– Alle de små isbreene vil uansett være borte, og de store breene vil være langt mindre, sier han, og legger til:

– Det vil fremdeles være is igjen i de høyeste områdene i Alpene og noen isbreer vi fremdeles kan vise fram til barnebarna våre, sier han.