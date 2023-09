Kidnappingssak i Trondheim knyttes til svensk kriminelt nettverk

Trøndelag politidistrikt har siktet tolv personer etter at en ung mann ble kidnappet i Trondheim i mai. Politiet bekrefter at saken har koblinger til det svenske Foxtrot-nettverket.

Den unge mannen – som skal være sønnen til en norsk artist – ble bortført i Trondheim om kvelden 8. mai i år, og sluppet løs natt til 9. mai, fysisk uskadd, skriver Adresseavisen.

I sammenheng med kidnappingssaken har politiet i Trøndelag også etterforsket en grov utpressingssak, der faren til den kidnappede skal ha betalt penger for å få sønnen frigitt. Nå bekrefter politiet at de mener begge sakene har tilknytning til det svenske kriminelle nettverket.

– Vi mener at frihetsberøvelse- og utpressingssaken har tilknytning til Foxtrot-nettverket i Sverige, sier politiadvokat Bente Bøklepp ved Trøndelag politidistrikt til avisen.

Mann sendt til sykehus i Bergen etter knivstikking

En mann er sendt til Haukeland universitetssykehus etter å ha blit knivstukket i magen under et basketak i Bergen natt til torsdag. Tilstanden er ikke livstruende.

Mannen skal ha blitt skadd i et slagsmål mellom to-tre menn i Sparebankgaten, skriver Vest politidistrikt på X. En mann er pågrepet og siktet for grov kroppskade. Han ble pågrepet noe senere i en bolig i sentrum.

Politiet opplyser at den fornærmedes tilstand er stabil og ikke livstruende.

Trump får ikke byttet dommer i sak om valgpåvirkning

Tanya Chutkan, som er dommer i den føderale valgpåvirkningssaken mot USA ekspresident Donald Trump, avviser hans krav om at hun trekker seg.

Trump og hans forsvarere mener at ting Chutkan har sagt som dommer i saker etter kongresstormingen, beviser at hun allerede har trukket konklusjoner rundt Trumps eventuelle skyld, og at hun dermed ikke kan være nøytral. Hun avviser dette.

Hollywood-streiken: Skuespillerne og studioene gjenopptar dialogen

Hollywood-skuespillernes fagforening SAG-AFTRA og studioenes organisasjon AMPTP møtes til nye forhandlinger mandag. I en melding på X skriver skuespillerforeningen at flere toppledere i AMPTP vil være til stede i forhandlingene.

– Vi setter pris på den utrolige solidariteten og støtten dere alle sammen har vist i disse 76 dagene med streik, heter det i meldingen. Fagforeningen tok sine medlemmer ut i streik i juli, etter at samtaler om lønn og strid rundt bruk av kunstig intelligens ikke førte fram.

Kinesiske hackere skal ha stjålet 60.000 eposter fra amerikansk UD

Kinesiske hackere som tok seg inn i Microsofts epostplattform tidligere i år, klarte å stjele 60.000 eposter fra kontoer tilknyttet USAs utenriksdepartement, opplyser en medarbeider i Senatet til Reuters.

Medarbeideren var til stede på en orientering av IT-tjenestepersoner i utenriksdepartementet, og forteller til nyhetsbyrået at de fortalte de folkevalgte at epostene ble stjålet fra ti forskjellige UD-kontoer. Kilden navnga ikke personene som ble utsatt for det angivelige tyveriet, men sier at alle unntatt én av dem hadde Øst-Asia og Stillehavsregionen som ansvarsområde.

Skytedrap og eksplosjon i Sverige

En mann ble drept i en skyteepisode i tettstedet Jordbro sør for Stockholm sent onsdag kveld. En annen ble skadd. Skytingen fant sted rundt midnatt, og vitner forteller om å ha hørt ti-tolv skudd. Tre mistenkte personer er pågrepet.

Det er også meldt om en kraftig eksplosjon i Uppsala i natt. Aftonbladet skriver at det dreier seg om et villastrøk i tettstedet Storvreta, og at man på videobilder kan se store skader. Flere ambulanser har rykket ut.