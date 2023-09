Kvinne tiltalt for drap i Bærum

Natt til 29. september i fjor ble en mann funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig på Gjettum i Bærum der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus.

Den nå tiltalte kvinnen ble pågrepet i like i nærheten kort tid etter at mannen ble funnet død. Politiet opplyste senere at de mener drapet skjedde innendørs i en leilighet ved 23-tiden onsdag 28. september.

Rettspsykiaterne mener at det er sannsynlig at hun var tilregnelig. Ifølge Oslo tingrett står det i den rettspsykiatriske erklæringen, som ble levert 23. desember, at kvinnen blant annet har en ustabil livsførsel med «betydelig alkoholmisbruk med trusler og vold».

Dagen etter drapet sa kvinnens forsvarer Marte Svarstad Brodtkorb til NTB at kvinnen delvis hadde erkjent de faktiske forhold. Brodtkorb sier nå at det er for tidlig å si om hennes klient erkjenner straffskyld.

– Vi må komme tilbake til det i retten, sier hun til Budstikka.

Ifølge tiltalebeslutningen døde mannen i 30-årene av et 8 centimeter dypt knivstikk som blant annet gikk gjennom hovedpulsåren.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett har satt av tre dager til behandlingen av saken, som starter i retten 18. desember.