Mann siktet for drap i Porsgrunn i fjor varetektsfengslet i fire uker

Mannen i 30-årene undergis brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden, samt fullstendig isolasjon de to første ukene, av Telemark tingrett.

Det var mandag det ble kjent at en mann søndag ble pågrepet og siktet for drap etter at en kvinne i slutten av 20-årene døde av brannskader 12. september 2022.

Hendelsen skjedde natt til 9. september 2022 på en adresse i Porsgrunn. Nødetatene kom til stedet, og kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde av skadene 12. september på Haukeland sykehus i Bergen.

Nekter straffskyld

– Politiet iverksatte etterforskning samme natt som hendelsen skjedde, og saken ble innledningsvis etterforsket som mistenkelig dødsfall, men vi mener nå at det er grunnlag for å sikte en person for drap, sa politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding mandag.

Ifølge politiet var avdøde og den siktede mannen i et forhold.

Mannen nekter straffskyld for drap og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet.

Politiet har tidligere opplyst at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på, skrev Telemarksavisa i fjor.

Siktet i ytterligere to voldssaker

I tillegg til drapet, er mannen siktet for kroppsskade og kroppskrenkelse. De skjedde i henholdsvis februar og september i år.

Om siktelsen for kroppsskade, står det følgende i kjennelsen:

«Siktede har erkjent at han har slått med flat hånd, men bestrider at han har påført kroppsskade ved å ha utøvd slag som medførte at fornærmede mistet flere tenner.»

Når det gjelder kroppskrenkelsen, som er det minst alvorlige forholdet, står det at bilder viser at fornærmede i saken har «blåmerker rundt begge øyene til fornærmede, og at disse vanskelig kan være forenlig med fall i trapp.»

Ifølge fengslingskjennelsen er mannen dømt for grove voldshandlinger tidligere, senest da han i november 2019 ble dømt i Agder lagmannsrett til to år og seks måneders fengsel for blant annet mishandling i nære relasjoner og grov kroppsskade.