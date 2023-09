Mann pågrepet i Narvik etter knivstikking i Harstad natt til onsdag

– Vi fikk melding via AMK like før midnatt. Da politiet ankom stedet hadde den antatte gjerningspersonen forlatt stedet. En mann ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, men er nå opplyst å være stabil, sier politiadvokat Børge Bertelsen i Troms politidistrikt til NTB.

Den fornærmede er en mann i 40-årene.

Hendelsen skjedde i tilknytning til en kommunal bolig på Stangnes i Harstad, men Bertelsen sier at det nøyaktige åstedet ikke er helt avklart enda.

Siktet for grov kroppsskade

Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet onsdag klokken 13.08 i Narvik, etter at det ble sendt ut en etterlysning til andre politidistrikt fordi det var mistanke om at personen hadde forlatt Harstad i et kjøretøy.

Politiet skriver i en pressemelding at de ikke har noen indikasjon på at vedkommende var en trussel mot andre personer mens han var på frifot.

Bertelsen sier at den siktede er en mann i 20-årene. Han er foreløpig siktet for grov kroppsskade.

– Han transporteres etter hvert til arrest, og vil trolig framstilles for varetektsfengsling i morgen, sier han.

Tilknyttet rusmiljø

Bertelsen sier at det er en relasjon mellom de den siktede og den fornærmede.

– De er ikke i familie, men antakelig vet de av hverandre. De er en del av et miljø som er kjent for oss, og som er tilknyttet rus, sier Bertelsen.

Det var vitner til hendelsen.

– Vi har noen vitner som var på stedet, men vi avklarer om de har vært direkte vitner til det som skjedde eller om de kun var i nærheten. Det vil etterforskningen vise, sier Bertelsen.