Tine utsetter brunost-avgjørelse

Saken ble behandlet på et styremøte onsdag. Der kom Tine fram til å utsette strukturbeslutningen til 18. oktober. De varsler at de går ut med nyheten dagen etter.

– Det er et gjennomarbeidet underlag som skal til behandling i konsernstyret. Samtidig har vi tradisjon for å jobbe grundig i slike saker, i tett samspill med tillitsvalgte, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine

– Etter deres ønske går vi derfor i gang med en intern innspillsrunde, før sakene skal opp i Tines konsernstyre 18. oktober, sier Hovland.

Sterke følelser

Han legger til at han forstår at både ansatte og lokalsamfunnene ønsker en rask avgjørelse. Nyheten om at brunostproduksjonen kan bli flyttet, har utløst sterke følelser.

Kjendiskokk Arne Brimi er blant dem som har uttalt seg.

– Det er brutalt å ta et navn og flytte det til andre plasser, sa han til E24 tirsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Osten har blitt kokt i de samme grytene i 160 år, slik det skal være, sa Brimi.

Frykten var at Gudbrandsdalsosten skulle bli identitetsløs. I dag produseres brunosten i Lom og Skjåk, Byrkjelo i Gloppen og Storsteinnes i Balsfjord.

Har for mye melk

Strukturendringene skjer etter at konsernet i fjor varslet store endringer. Melkeforbruket faller, og Tine har betydelig overkapasitet på sine anlegg.

– Det er ikke med lett hjerte, men vi må ta ansvar og tilpasse oss denne virkeligheten, slik at de 8291 bøndene som eier oss i dag – kan fortsette å produsere kanskje verdens fineste melk i hele vårt langstrakte land, sier Hovland.

– Det eneste som kan sikre en slik melkeproduksjon, med gårder i hele landet og levende lokalsamfunn, er at Tine er konkurransedyktige og lykkes i markedet. Da må vi bygge anleggsstrukturen vår for fremtida, sier han.