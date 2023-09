Nå snur årstiden – høstferien kan bringe årets første snøfall

Starten av høstferien byr nemlig på det som kan bli årets siste varme helg, ifølge Meteorologisk institutt.

– Helgen er en flott mulighet til å komme seg ut å nyte de siste varme temperaturene før årstiden snur, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

For til tross for at sommeren stort sett har regnet bort i store deler av landet, er den etter alle solemerker over for denne gang.

– Neste uke blir det kaldere og mer normalt høstvær. Badesesongen nå helt klart kun for spesielt interesserte, sier meteorologen.

Bør ha vinterdekk til hytta

Men høstferien får likevel en knallstart for innbyggerne i Oslo, der lørdagen vil by på både sol og plussgrader.

– Oslo får det ganske fint i helgen. Der er det fortsatt gode temperaturer med rundt 16 grader, men lørdagen blir helt klart finest, sier Moxnes.

– Enkelte steder på Østlandet kan det bli helt opp mot 20 grader i helgen, legger hun til.

Også til fjells ser helgen lovende ut, selv om byfolket som skal på hytta trolig må pakke med seg både høstjakke og skjerf.

– Det har vært fine uker til fjells fordi det har vært så mildt, men til helgen blir det kaldere og snøgrensen kan krype ned til 1000 meter over havet, sier meteorologen.

Hun sier derfor at det er viktig at folk husker å sko både føtter og hjul riktig for årstiden.

– De som skal på høstferie og krysse fjelloverganger neste uke kan oppleve snø på veien, derfor ville jeg nok hatt vinterdekk om jeg skulle til fjells i helgen, sier hun.

Paraplyvær i Bergen

Værmeldingen bringer derimot ingen gladnyheter til bergenserne, som etter all formodning må huske både gummistøvler og paraply om de skal på utendørs de neste dagene.

– Det er ikke veldig lovende helgevær på Vestlandets del. Bergen vil være preget av nedbør og rundt 10–12 grader, sier Moxnes.

Lenger nord er været litt mer vekslende, og selv om det er perioder med regn også i Trondheim, kan trønderne likevel få litt opphold til søndagsturen. De må likevel belage seg på kaldere vær.

– Det blir mindre sannsynlig med temperaturer mellom 15 og 20 grader i oktober, selv om det fortsatt kan komme sol, sier meteorologen.

Sørlandet får en fin lørdag, men er ikke like heldige som Oslo og får en del skyer på søndagen, ifølge Moxnes.

Kan få årets første snøfall

Også i Nord-Norge kommer det et værskifte. For dem som har gledet seg til sol og høststemning kan det imidlertid komme som et sjokk at helgen også kan bringe den første snøen.

– Det blir stedvis vinterlig i nord, sier Moxnes, som forteller at gradestokken kan synke ned mot 0 grader i Tromsø søndag kveld.

– Med litt nedbør kan snøgrensen krype ganske langt ned mot kysten, sier hun.

– Søndag kveld kan det komme nedbør i form av sludd eller snø.

Full vinter på Svalbard

Det er imidlertid barnemat for innbyggerne på Svalbard som allerede har pakket seg inn i anorakk.

– På Spitsbergen er det veldig vinterlig nå og unormalt kaldt til å være september, sier Moxnes og fortsetter:

– Til helgen er det meldt minus 9 grader på Svalbard. Der er vinteren virkelig fullt i gang, og det er meldt snø i morgen.

At nattefrosten kun er noen få netter unna, er likevel noe alle nordmenn bør belage seg på, ifølge meteorologen.

– Det blir betydelig kaldere, og det vil merkes både i nord og i sør, sier hun.