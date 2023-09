– Vi må sikre at vår organisasjon er rigget for å levere på 2024-målene, samtidig som vi forbereder oss for en ny strategiperiode. Dette gjelder både bemanning, kostnadsbase og måtene vi arbeider og samarbeider på, sier konsernsjef Johan Kirstein Brammer i Tryg i en pressemelding.

Tryg går inn i en fremtid preget av en usikker makroøkonomi, påpeker Brammer.

– Som en konsekvens av dette, særlig drevet av sammenslåingen av forretningsområdene som betjener næringslivskunder, har vi i dag kunngjort at vi vil redusere antall ansatte i Tryg-konsernet med 250 til 270. Vi har arbeidet aktivt for å redusere antall personer som blir berørt, for eksempel ved at ledige stillinger ikke blir besatt, og vil fortsatt ha dette fokus. Det er trist å si farvel til gode kolleger, men dette er helt nødvendig for å gjennomføre de endringene som må til, sier han.

Overfor E24 kan ikke selskapet si nøyaktig hvor mange stillinger som blir berørt i Norge.

– Vi skal nå kjøre en prosess der vi slår sammen forretningsområdene Næringsliv og Industri til en ny enhet. Det er klart at det skal bli færre medarbeidere i den nye enheten enn hva det er i to som er nå, men hvor mange er uklart, pressesjef Ole Irgens i Tryg til E24.