Skudd avfyrt i Oslo – ingen skadd

Politiet rykket ut med flere ressurser til Søndre Nordstrand i Oslo etter meldinger om skyting sent tirsdag kveld. Ingen ble skadd, men et våpen er funnet.

Ifølge Oslo politidistrikt er det meldt om to skudd på stedet. Spor på stedet tilsier at det er skutt mot en bil og mot en leilighet. En mørk stasjonsvogn er sett kjørende fra stedet.

Politiet har foreløpig ingen informasjon om bakgrunnen for hendelsen, men opplyser at ingen personer er kommet til skade. Ingen var meldt pågrepet ved 1.30-tiden natt til onsdag. Politiet har grunn til å tro at det ikke dreier seg om en tilfeldig hendelse.

Donald Trump funnet skyldig i bedragerisøksmål i New York

USAs ekspresident Donald Trump gjorde seg over flere år skyldig i bedrageri ved å lyve om verdien av sine eiendeler, slo en dommer i New York fast tirsdag. New Yorks justisminister Letitia James saksøkte i fjor både Trump, barna Ivanka, Eric og Donald junior samt familiebedriften Trump Organization.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De anklages blant for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å berike seg selv, noe dommer Arthur Engoron på Manhattan slo fast. Kjennelsen er et nederlag for Trump, og gjør at den kommende rettssaken stort sett vil dreie seg om hvor mye han og hans medtiltalte må betale i erstatning. James har bedt om minst 250 millioner dollar.

Mer enn 100 døde og 150 skadd etter bryllupsbrann i Irak

Minst 100 mennesker mistet livet og mer enn 150 andre ble skadd da det brøt ut brann i et bryllup i Al-Hamdaniya-distriktet i Irak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Al-Hamdaniya-distriktet ligger i Nineveh-provinsen nord i Irak. Ninevehs viseguvernør Hasan al-Allaq opplyser til Reuters at 113 personer er bekreftet døde, mens statlige medier opplyser at minst 100 er døde og ytterligere 150 skadd. Dødstallet ventes å stige. Brannen raste gjennom et stort forsamlingslokale etter at det ble skutt opp fyrverkeri i forbindelse med feiringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mann kritisk skadd i ATV-ulykke i Ringsaker

En mann i 20-årene er fløyet til sykehus med luftambulanse etter en ATV-ulykke i Ringsaker i Innlandet natt til onsdag. Skadene framstår som kritiske, melder Innlandet politidistrikt på X.

Ambulansepersonell foretok livreddende førstehjelp på stedet før mannen ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo.

Ulykken skjedde på en liten lokal vei, og ingen andre kjøretøyer skal være involvert, men omstendighetene rundt ulykken er ikke kjent. Mannen ble liggende under kjøretøyet etter ulykken. Politiet fikk melding om ulykken rett etter midnatt.

Amerikanske myndigheter saksøker Amazon

USAs konkurransetilsyn FTC går til søksmål mot Amazon, som tilsynet anklager for å bruke posisjonen sin innen netthandel til å svekke konkurransen.

Søksmålet har vært ventet lenge etter årevis med anklager om at Amazon.com og andre teknologiselskaper bruker sin dominans innen nettsøk, sosiale medier og netthandel til å hindre konkurrerende bedrifter i å senke prisene. 17 delstater er med på søksmålet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Amazon anklages blant annet for å straffe nettbutikker som tilbyr lavere priser, ved å gjøre det vanskelig for kunder å finne selgerne på Amazons nettsider. I tillegg skal Amazon ha fremmet egne produkter framfor produkter fra konkurrenter som selger via Amazon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hollywood-manusforfattere avslutter streik

Fagforeningen Writers Guild of America (WGA) opplyser at medlemmene kommer tilbake på jobb onsdag. Ledere i fagforeningen har enstemmig stemt for å runde av streiken, heter det i en uttalelse.

Fagforeningen ble søndag enig med Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerer blant annet Disney og Netflix, om en tariffavtale på tre år. Det skjedde etter at toppledere i Warner Bros, Netflix, Disney og NBCUniversal hadde vært direkte involvert i forhandlingene. Manusforfatterne gikk ut i streik 2. mai etter at forhandlinger om blant annet lønn, bemanning, bruk av kunstig intelligens og kompensasjon fra strømmetjenestene gikk i stå.