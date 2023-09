Nato-rådgiver advarer Norge mot Kina-avhengighet

– Det vi må advare mot er å komme i et avhengighetsforhold til en så mektig aktør som Kina, sier brigader Gjermund Eide til Dagens Næringsliv.

–Selvfølgelig skal vi handle med Kina, og selvfølgelig skal vi benytte de enorme mulighetene som Kina gir. Men vi må også gjøre det med å se på den andre siden, på hvilken risiko det kan være i slike avtaler, fortsetter han.

De siste ukene har Equinor inngått store kontrakter med det kinesiskeide selskapet Cosl for leie av flyterigger. Nå er 5 av 13 flyterigger på norsk sokkel eid av den kinesiske staten, noe som fikk flere politikere til å reagere kraftig i forrige uke.

Eide kommenterer ikke den saken direkte, men snakker på generell basis, skriver avisen.

–Man må ikke skaffe seg en avhengighetsforhold til en aktør som kan bli en utfordring for oss. Man må være klar over at det er en risikofaktor, sier Eide og legger til at Kina har vist at de nøler ikke med å bruke makt.