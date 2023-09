Grunneiere i Ullensvang vil ha nytt kraftvedtak hvis Erna Solberg blir kjent inhabil

Røldal-Suldal-kraftverket ble bygget av Hydro for å gi strøm til selskapets aluminiumsverk på Karmøy. Planen var hele tiden at kraftverket etter hvert skulle gå tilbake til staten, men i 2020 bestemte Solberg-regjeringen at Hydro likevel skulle få beholde det gjennom et samarbeid med det offentlig eide kraftselskapet Lyse, skriver Klassekampen.

I forbindelse med Finnes-saken ble det kjent at Solbergs ektemann Sindre Finnes solgte 4500 aksjer i nettopp Hydro i uken før det ble kjent at selskapet hadde inngått samarbeidsavtalen.

Nå krever flere i Ullensvang at hvis Solberg var inhabil da det ble bestemt at Hydro og Lyse skulle få kraftverket, må saken tas opp igjen, skriver avisen. Det var nemlig stor lokal motstand mot vedtaket og kommunestyret pekte på at kommunen gikk glipp av millioninntekter.

– Det er sørgelig, og det gjør oss forbannet. Vi mener at vedtaket er ugyldig, og at det bør bli opphevet, sier Olav Rabbe, leder i grunneierlaget i Røldal.

Han får støtte fra Høyres ordførerkandidat i Ullensvang.

– Det er ikke bra, sier Nils-Petter Freim, samtidig som han peker på at han har tillit til Erna Solberg så lenge det ikke framkommer opplysninger om at hun har gjort noe ulovlig.

Ordfører Roald Aga Haug (Ap) sier at han ikke vet om dette betyr at vedtaket kan gjøres om, men sier at det var et veldig kontroversielt vedtak og at det er «veldig galt» hvis Solberg ikke hadde habiliteten i orden.