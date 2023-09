Melding om skudd i Oslo – ingen personer skadd

Ifølge Oslo politidistrikt er det meldt om at det er avfyrt to skudd på stedet. Spor på stedet tilsier at det er skutt mot en bil og mot en leilighet.

Politiet har foreløpig ingen informasjon om bakgrunnen for hendelsen, men opplyser at ingen personer er kommet til skade.

– Vår vurdering er at hendelsen ikke medfører noen fare for utenforstående, melder Oslo politidistrikt.

Politiet ønsker foreløpig ikke å opplyse nærmere hvor i bydel Søndre Nordstrand skytingen har funnet sted. Bydelen omfatter steder som Holmlia, Mortensrud, Klemetsrud og Bjørndal.

Politiet meldte om hendelsen klokken 23.15 tirsdag.