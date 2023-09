Drapsforsøkssiktet mann helte kokende vann over medinnsatt i fengselet

Det kommer fram i en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett tirsdag.

Der står det også at mannen i begynnelsen av 20-årene har erkjent de faktiske forhold i avhør. Hendelsen skjedde i Eidsberg fengsel i Indre Østfold fredag i forrige uke, og mannen er siktet for grov kroppsskade etter episoden.

Mannens forsvarer Bjørn Aksel Henriksen ville ikke kommentere saken overfor NTB tirsdag kveld.

Mannen er fra før siktet for et drapsforsøk 11. mars i år. Han og tre andre ble pågrepet etter at en 16 år gammel gutt ble knivstukket på T-banen mellom Grønland og Tøyen i Oslo.

Henriksen har tidligere sagt til Avisa Oslo at hans klient nekter straffskyld for knivstikkingen.

På tidspunktet for knivstikkingen hadde han vært ute av fengsel i under en måned, etter at han ble pågrepet for et annet forhold i januar.

Mannen ble løslatt etter at fengslingsperioden for knivstikkingen utløp i mai, men ble pågrepet på nytt i slutten av august for bæring av kniv på offentlig sted og har sittet fengslet siden da. Tirsdag ble fengslingen forlenget i fire nye uker på grunn av gjentakelsesfare.

Han ble i sommer tiltalt blant annet for ulovlig bevæpning på offentlig sted, oppbevaring av narkotika, medvirkning til ran og grovt bedrageri. Rettssaken skal etter planen starte 6. november. I fengslingskjennelsen står det at påtalemyndigheten håper å ta ut tiltale for knivstikkingen, hendelsen i Eidsberg fengsel og for ulovlig bevæpning før rettssaken, slik at alle forholdene kan behandles samlet.