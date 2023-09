Det bekrefter daglig leder Herman Hammer i Hammer arkitekter overfor Avisa Oslo.

– Leiekontrakten har gått ut og hele bygget skal rehabiliteres.

Daglig leder Kristian Melgårdshagen ved Resthon AS, som driver The Scotsman vil ikke svare på om utestedet blir lagt ned, eller om de flytter til et annet sted.

– For øyeblikket så vet vi ikke. The Scotsman er jo et merke av rang, så vi jobber med forskjellige alternativ. Vi kommer til å lande på en løsning, uansett, sa Melgårdshagen til iFinnmark mandag.

Puben har ligget på Karl Johan siden 1974.