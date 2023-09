I et søksmål rettet til en føderal domstol i Los Angeles anklager Biden Giuliani for å ha krenket hans privatliv og digitale personvern ved å stjele data som angivelig er hentet fra hans bærbare datamaskin.

Biden krever oppreising for datainnbruddet, og at Giuliani og Castello gir fra seg alle pengene de kan ha skaffet seg, som følge av det angivelige informasjonstyveriet. Han krever også at alle data som tilhører ham, blir gitt tilbake.

Giuliani har over en lengre periode vært tidligere president Donald Trumps personlige advokat, og han har også vært borgermester i New York.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rudy Giuliani har over en lengre periode vært tidligere president Donald Trumps personlige advokat, og han har også tidligere vært borgermester i New York. Nå er han i rettslig strid med president Joe Bidens sønn Hunter Biden. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

Tidligere i september saksøkte også Castello og hans advokatfirma Giuliani for over 1,3 millioner dollar hver i ubetalte advokatregninger.

Biden er selv i et rettslig drama for tiden, etter at han ble tiltalt på tre punkter i en sak der han løy om sitt bruk av ulovlig narkotika da han kjøpte et våpen. Presset mot ham har også økt som følge av neste års valgkamp, der Republikanerne håper å fjerne faren Joe Biden fra Det hvite hus.

Men søksmålet mot Giuliani er ikke det eneste Biden har anlagt den siste tiden. 53-åringen har også saksøkt en tidligere assistent i Det hvite hus som tjenestegjorde under Trump, samt den amerikanske skatteetaten Internal Revenue Service (IRS).