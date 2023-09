Problemene med nettsidene oppsto litt før klokken 17.

Folk som prøvde å besøke Stortinget.no, fikk opp følgende beskjed: «Siden du prøver å vise er for øyeblikket ute av funksjon på grunn av tekniske problemer».

Etter kort tid var sidene oppe igjen og fungerte.

Stortinget opplyser til NTB at det var snakk om en intern feil. Det er dermed ingenting som tyder på at sidene var under angrep.