Han bekrefter at det kun er Høyre og Venstre som går videre med forhandlinger, med Frp og KrF som støttepartier.

– Høyre har snakket med de tre andre partiene og kommet til at det er to ting vi ser for oss. Det ene er at vi tar sikte på et byråd bestående av Høyre og Venstre. Det andre er at vi inngår en avtale om politisk samarbeid mellom Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, sier Lae Solberg.

Tirsdag kunngjorde Venstre at de bryter sonderinger med KrF og Frp. Klokka 14 hadde de fire partiene et møte i Høyres hus om situasjonen.

Bjercke: – Jeg er fornøyd

Venstre er godt fornøyd med situasjonen.

Hallstein Bjercke (V) utenfor Høyres hus der Høyre har invitert Frp, Venstre og Krf til forhandlinger om byrådet i Oslo tirsdag.

– Vi er enige om å gå videre, Høyre og Venstre, for å danne et mindretallsbyråd. Jeg er fornøyd med utfallet, sier Hallstein Bjercke i Venstre.

Høyre ønsket i utgangspunktet et borgerlig byråd med alle de fire partiene.

– Høyre har siden valgnatten jobbet for et flertallsbyråd bestående av de fire borgerlige partiene. Vi hadde gode samtaler på torsdag og fredag som gjorde meg optimistisk med tanke på et flertallsbyråd. Det ser ikke ut som det er mulig nå, sier Lae Solberg.

Frp: – Behov for intern samtale

Frps førstekandidat Magnus Birkelund var svært skuffet etter møtet.

Frps Magnus Birkelund var lite pratevillig både før og etter samtalene om et nytt byråd på Høyres hus.

– Frp har nå behov for en intern samtale. Vi skal se på veien videre, sa han til Avisa Oslo på vei ut. Han ønsket ikke å bli igjen for å svare på spørsmål fra pressen.

Dagsavisen omtalte tidligere tirsdag et Oslo Frp-vedtak. Dette er fattet av fylkesstyret og innebærer at Frp ikke skal støtte et borgerlig byråd som partiet selv ikke er en del av. Overfor Avisa Oslo bekrefter Oslo Frps fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen at fylkeslagets vedtak er bindende – også for bystyregruppa.

– Om Høyre og Venstre skal ha et borgerlig flertallsbyråd, må de leke med oss. Vi skal være en del av byrådet om vi skal støtte det. Vedtaket er i tråd med en doktrine Frp har hatt siden 90-tallet, sier Meeg-Bentzen til avisen.