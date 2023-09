Mannen var innkalt til avhør og ble pågrepet under avhøret, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Henriksen. Politiet har bedt om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, medieforbud og full isolasjon.

– Siktede har samtykket i varetekt og i at retten behandler begjæringen skriftlig som kontorforretning. Det blir derfor ikke noe fengslingsmøte, skriver politiet.

Tidligere dømt

Ifølge VG er 32-åringen domfelt flere ganger tidligere på 2000-tallet. I hovedsak dreier det seg om voldsdommer, men siktede er også dømt for biltyveri og narkotikabruk. Noen av dommene er avsagt da mannen var mindreårig, men over den kriminelle lavalder, skriver avisa.

Fra før av er en 30 år gammel mann og en 28 år gammel mann varetektsfengslet i samme sak.

Den pågrepne 32-åringen har fått oppnevnt Andrea Wisløff som forsvarer. Hun opplyser til TV 2 at klienten nekter straffskyld.

– Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier hun til kanalen.

Tredje pågripelse

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal i august i år. Politiet har tidligere sagt at de ikke har utelukket flere pågripelser i saken.

– Vi kan på ingen måte utelukke flere pågripelser. Vi tar høyde for at det kan være flere involverte som ikke er pågrepet. Det er også litt av bakgrunnen for at vi er så tilbakeholdne med opplysninger, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit til NTB etter at 30-åringen før helgen ble fengslet i to uker.

Det er ikke kjent hvilken tilknytning til drapet politiet mener han skal ha.

Politiet vil møte mediene for ytterligere kommentarer rundt pågripelsen tirsdag ettermiddag.