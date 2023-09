Nærmere 20 meldinger om høye smell førte til at væpnet politi og bombegruppa rykket ut til et boligområde i Arendal sent mandag kveld, skriver Agderposten.

– Når det er snakk om høye smell så kan det være alt fra a til å. Vi vet ikke hva som venter oss og da er det grunnlag for å gi ordre om bevæpning, noe som ble gjort her, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal til avisen.

Ifølge politiet ble det gjort funn av kinaputter på stedet. Politiet skal ha kommet i kontakt med tre personer i området, der en av dem erkjente å ha laget hjemmelaget fyrverkeri.

Personen, en mann i 20-årene, ble pågrepet som følge av hendelsen. Han er siktet for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Politiet har også gjort funn av en udetonert kinaputt. Politiets bombegruppe ble dermed involvert for å bidra med destruering. De var ferdige med sitt arbeid ved 3-tiden natt til tirsdag.

Ifølge naboer skal det ha vært høye smell også natt til mandag. Politiet opplyser til Agderposten at den pågrepne mannen har erkjent å stå bak andre lignende smell den siste tiden.