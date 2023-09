Norturas kredittrating synker

Det kommer fram i en rapport fra kredittbyrået Nordic Credit Rating (NCR), skriver Nationen.

Byrået begrunner nedgraderingen med at det vil ta mer tid for Nortura å hente seg inn fra et ekstraordinært svakt resultat i 2022, enn de tidligere hadde regnet med.

Selskapet har jobbet for å unngå nedgradering, men ikke lyktes. Dermed får Nortura trolig dårligere lånevilkår enn i dag

– Nedgraderingen betyr ikke at vi får høyere renter på våre lån i dag eller i morgen, sier Henrik Frisell, konserndirektør for økonomi og finans i Nortura.

Han viser til at de børsnoterte obligasjonslånene til Nortura forfaller på ulike tidspunkt, og at det først og fremst er ved fornyelse av lånene at kredittratingen får effekt. Det kan da føre til høyere lånerente.