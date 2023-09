Bloomberg: Senatet nærmer seg avtale for å forhindre nedstengning

Republikanere og demokrater i Senatet nærmer seg en avtale om fortsatt finansiering av det amerikanske statsapparatet for å forhindre en nedstengning ved månedsskiftet, melder Bloomberg.

Bloomberg siterer en person med kjennskap til forhandlingene på opplysningene. Ifølge kilden vil avtalen forlenge finansieringen i mellom fire og seks uker. Flere republikanere i Representantenes hus har imidlertid sagt at de nekter å stemme for midlertidig finansiering. Dermed kan en rekke av aktivitetene til amerikanske myndigheter, fra finansielt tilsyn til sivilsaker i rettssystemet, stadig måtte settes på pause fra 1. oktober.

Tre skadd i kraftig eksplosjon i Stockholm

Tre personer er skadd i en eksplosjon i et boligbygg i Stockholm. I bygget bor slektninger til en person som knyttes til en gjengkonflikt, ifølge Aftonbladet. Polititalsperson Anna Westberg sier til TT at det dreier seg om tre voksne mennesker, og at ingen er livstruende skadd.

Den kraftige eksplosjonen ble utløst i en trappeoppgang ved 21-tiden mandag kveld. Bygningen ligger i Hässelby, vest i den svenske hovedstaden. Ved 5.30-tiden tirsdag morgen var det ikke meldt om noen pågripelser i saken.

Minst åtte døde etter voldsomme regnbyger i Mexico

Minst åtte mennesker har mistet livet og ytterligere tre er skadd etter at en elv i den mexicanske delstaten Jalisco flommet over på grunn av styrtregn.

Det er kommunen Autlan de Navarro sørvest i delstaten som er rammet. Der ble tre personer reddet fra styrtflom, mens ni er savnet, ifølge Jalisco-guvernør Enrique Alfaro. Det voldsomme regnværet har totalskadd fire boliger, mens 50 andre blir undersøkt for å kartlegge omfanget, opplyser lokale myndigheter.

I nabolandet Guatemala har minst seks mistet livet etter at en elv flommet over på grunn av regnvær søndag. Ifølge AP er ytterligere tolv savnet, blant dem ti mindreårige.

Person til sykehus etter voldshendelse i Arendal

En person er sendt til sykehus i ambulanse etter en voldshendelse i Arendal natt til tirsdag.

Hendelsen skjedde på Myrene i Arendal klokken 2.50, og politiet i Agder skriver på X at det så langt er veldig uklart hva som har skjedd og hvorfor.

Personen som ble sendt i ambulanse, skal ikke være alvorlig skadd, men er kjørt til sykehus for sjekk og behandling. Politiet har innbragt en person som mistenkes for å ha stått bak handlingen.