Barnelege frykter sakkyndige har vært for bastante i filleristingssaker

Flere leger og jurister mener vi nå står overfor en stor rettsskandale om filleristing og påførte hodeskader hos barn, skriver Klassekampen.

I Norge er minst 19 personer dømt for filleristing eller å ha påført hodeskade på spedbarn siden 2005. Fem har begjært sakene gjenopptatt.

Jens Grøgaard har vært sakkyndig i minst sju saker om filleristing siden 2005.

– Jeg er aller mest redd for at vi skygger banen i denne diskusjonen. Vi vet at filleristing forekommer, og når vi mistenker det, må vi gripe inn, sier han. Grøgaard er samtidig bekymret for at han kan ha bidratt til at noen er blitt uskyldig dømt.

– I saker der vi ikke har klarhet i hele forløpet, vil det nesten være umulig at vi ikke noen ganger trår feil. Disse sakene er fryktelig vanskelige, understreker han.

Grøgaard har selv snudd i en sak om filleristing, noe som førte til en frikjennelse, og sier at hans syn på filleristing endret seg noe etter at en svensk rapport i 2016 slo fast at det ikke er vitenskapelig belegg for at filleristing fører til tre spesifikke skade i hodet. Det er disse tre funnene som sakkyndige har tatt i betraktning i sine uttalelser.

– Jeg savner litt ydmykhet hos de forskjellige spesialistene. Av og til kan det være grunn til å vurdere andre muligheter, sier Grøgaard.