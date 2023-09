TV 2: Norge donerer 76 militære kjøretøyer til Nord-Makedonia

– Det var en glede å fortelle at vi donerer kjøretøy til vår gode alliansepartner Nord-Makedonia i dag, sier Gram ifølge TV 2.

Han sier Nord-Makedonia har donert betydelig med militært utstyr til Ukraina, og at Norges støtte til Nord-Makedonia er for at landet kan gjenanskaffe materiell og utstyr for å opprettholde forsvarsevnen.

Nord-Makedonia har vært medlem av Nato siden 2020.

Forsvarsministeren gjennomfører denne uka separate bilaterale besøk til Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia-Hercegovina. I forbindelse med besøkene gjennomføres bilaterale samtaler med forsvarsministrene i disse landene.

Det var under møtet med forsvarsminister Slavjanka Petrovska i Nord-Makedonia, at Gram informerte om donasjonen fra Norge, ifølge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.