– Jeg vil være helt ærlig og si: Valget ga samlet sett et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Det er også samlet sett mitt ansvar, sa Støre da han talte til landsstyremøtet i partiet mandag formiddag.

Da han en halvtimes tid senere takket for seg, var det til stående applaus og med tilløp til jubelscener i Folkets Hus i Oslo. Bifallet kan tolkes slik at partiet ønsker å vise at det slutter opp om ledelsen og Støre.

Landsstyret er samlet for å diskutere lokalvalget i september, hvor Arbeiderpartiet mistet makten i et stort antall kommuner. Ap fikk 21,6 prosents oppslutning og gjorde sitt dårligste valg på nesten hundre år.

Det er første gang siden 1924 at Høyre ble større enn «ørnen blant partiene».

– Jeg forstår at mange kaller det en krise. Jeg erkjenner også at situasjonen er alvorlig. Det er for å forstå hvorfor valget gikk slik det gikk at vi er samlet i dag, sa Støre, som selv ikke gikk lenger i ordbruken enn å fastslå at «situasjonen er alvorlig».

Sier ikke krise

Før oppvaskmøtet mandag har flere uttalt seg kritisk til at partisekretær Kjersti Stenseng og resten av Ap-ledelsen ikke vil bruke karakteristikken «krise» om situasjonen etter det historisk dårlige valgresultatet.

Etter talen gjentok Støre overfor NTB at han har forståelse for at de som har mistet makt og hatt en betydelig nedtur, opplever en krise, men ville ikke selv bruke det ordet.

– Jeg vil kalle det et altfor dårlig resultat og en alvorlig situasjon, sier han til NTB.

Tidligere partisekretær, Martin Kolberg, er derimot ikke i tvil om hva de står oppe i: Partiet er i krise, sa han til NRK fredag.

– Det er så massiv misnøye med regjeringens politikk at det overskygger det lokale, var dommen fra tidligere Porsgrunn-ordfører Robin Kåss.

Han og Hedda Foss Five, som tapte ordførerkampen i Skien, kalte i VG valget en katastrofe for Ap i Grenlands-området.

Ber om å bli evaluert

Under talen til landsstyret mandag gikk Støre gjennom en liste av undersøkelser både eksternt og internt i partiet, som skal kartlegge årsakene til det dårlige valgresultatet.

Støre vil heller ikke skåne seg selv i disse undersøkelsene:

– Og når vi skal evaluere, må vi gå gjennom alt og alle. Også meg og partsledelsen. Vi vil ha tilbakemeldinger på den jobben vi har gjort – og den vi skal gjøre, sier Støre.

Evalueringen skal pågå til slutten av november. Da skal alt oppsummeres.

– I erkjennelsen av at vi gjorde et altfor dårlig, skal vi være selvkritiske og selvransakende, sier Støre.

Formålet med evalueringen er at Arbeiderpartiet skal ha en klar forståelse av hva som må gjøres for at partiet skal vinne valgene i 2025 og 2027.

Ikke gode nok svar

Selv trakk han fram den økonomiske situasjonen som en viktig årsak til at mange av velgere sviktet partiet.

– I folks hverdag, her og nå i 2023, hadde vi ikke gode nok svar. Dette valget skjedde i skyggen av en økonomisk krise for mange, konstaterte han.

I Aps ettervalgsundersøkelse framgår det at åtte av ti velgere mener den økonomiske situasjonen nå er verre enn den var for ett år siden. Seks av ti velgere mener den personlige økonomien er verre enn for ett år siden.

– Prisveksten svekker kjøpekraft for husholdninger, offentlige budsjetter og handlingsrommet til private virksomheter, poengterte Støre.

Han understreket dessuten at Ap ikke klarte å vinne den lange valgkampen, selv om partiet løftet seg markant og mobiliserte velgere i den siste fasen før valgdagen.

– Veksten kom for sent – og utgangspunktet var for lavt. Med andre ord: Vi må vinne den lange valgkampen, sa han.

Vondt å miste tilliten

Statsministeren innrømmer at habilitetssakene i regjeringsapparatet har gjort det vanskeligere for velgerne å ha tillit til regjeringen og sentrale politikere.

– Og det gjør vondt å miste tilliten fra velgere – og flertallet som gir oss ordførere og byrådsledere: Det gjør vi særlig byene. I befolkningsrike områder rundt byene. Og langs kysten.

Landsstyremøtet ble innledet med musikk av artisten Hedda Mae, som avsluttet sin minikonsert med låten «Carry on».

– Når vi skal motivere hverandre, er det mulighetene jeg vil se på: I store og små partilag, i politikkutvikling, i regjering, sa Støre.