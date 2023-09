Flere brystkreftpasienter får tilgang til legemiddelet Enhertu

Enhertu som behandling mot brystkreft har i studier vist doblet progresjonsfri overlevelse sammenlignet med standardbehandling, og forbedret totaloverlevelse på over et halvt år, og legemiddelet ble i fjor innført til pasienter med aggressiv brystkreft.

Nå har Beslutningsforum åpnet for at det også kan brukes som behandling til pasienter med inoperabel eller metastaserende HER2-lav brystkreft fra 1. november, anslagsvis 250 hvert år. Inoperabel eller metastatisk brystkreft vil si når kreftsvulsten ikke kan fjernes kirurgisk eller har spredd seg til andre steder i kroppen. Norge blir først ute med dette bruksområdet av land vi vanligvis sammenligner oss med – som Danmark, Sverige og England.

– Vi er glade for at vi kom fram til en avtale som gjør at Enhertu kan brukes til flere pasienter med brystkreft, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse sør-øst RHF og leder av Beslutningsforum i en pressemelding.

Sju av ti saker som var oppe i Beslutningsforums septembermøte mandag, innføres i norske sykehus. Legemidler til pasienter med lungekreft, blodkreft, Crohns sykdom, revmatiske sykdommer (Bekhterevs sykdom og leddgikt), lupus og beinmargskreft sto på sakslista.