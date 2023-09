Hendelsen skjedde natt til 9. september 2022 på en adresse i Porsgrunn. Nødetatene kom til stedet, og kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde av skadene 12. september på Haukeland sykehus i Bergen.

– Politiet iverksatte etterforskning samme natt som hendelsen skjedde, og saken ble innledningsvis etterforsket som mistenkelig dødsfall, men vi mener nå at det er grunnlag for å sikte en person for drap, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge politiet var avdøde og den siktede mannen i et forhold.

Politiet har tidligere opplyst at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på.

Erkjenner ikke straffskyld

Siktede ble avhørt søndag kveld.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Espen Refstie til NTB.

Mannen blir trolig framstilt for varetektsfengsling tirsdag denne uken i Telemark tingrett i Skien.

– Vi har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan vi vil stille oss til en fengslingsbegjæring. Det må vi ta senere, sier Refstie.

Tre menn

Politiet mener at det kan være personer som fortsatt sitter med opplysninger som kan være med på å belyse saken ytterligere, og de har derfor etablert et tipsnummer i saken på telefon 476 96 200.

Telemarksavisa skrev i fjor at naboer like etter klokken 01 natt til 9. september ringte til politiet etter at de hørte forferdelige smerteskrik fra en kvinne i et hus i Porsgrunn.

Da politiet ankom stedet, fant de kvinnen og en mann med brannskader på hendene. I tillegg ble to menn sett syklende fra stedet av naboer. Disse ble identifisert og avhørt i løpet av dagene etter.