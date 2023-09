Norge gir 350 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsens innsats i Ukraina

– Røde Kors-bevegelsen gjør en uvurderlig innsats i Ukraina. De humanitære behovene er store som følge av Russlands krigføring. Ansatte og frivillige i Røde Kors viser stort mot. De redder liv og lindrer nød hver eneste dag, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Pengene, som hentes fra Nansen-programmet, vil gå til å tilby tjenester som helsehjelp, husly, psykososial støtte, mat, vann og andre akutte behov til den ukrainske befolkningen. Støtten vil også gå til å beskytte sivile, spesielt de mest sårbare som barn, eldre og uføre.

– Denne hjelpen er veldig viktig. Vi føler at vi ikke står alene. Det gir oss mulighet til å jobbe hardt og støtte millioner av mennesker som trenger vår hjelp, sier generalsekretær Maksym Dotsenko i Ukrainas Røde Kors.

Hjelp over fem år

Dotsenko og Støre hadde et møte tidligere mandag morgen.

– Det er det første eksempelet i verden på hjelp som blir gitt over fem år, sier Dotsenko.

Ifølge Dotsenko er det etter hvert blitt vanskeligere å sikre humanitær støtte fra europeiske land, samtidig som behovene er større enn noensinne.

– Mens medienes oppmerksomhet går ned, så øker behovene, og de blir mer komplekse, sier han.

Midlene går til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og til Ukrainas Røde Kors gjennom Det internasjonale forbundet av Røde Kors-foreninger (IFRC). Ukrainas Røde Kors har omtrent 10.000 ansatte og frivillige.

Denne uken arrangeres også et internasjonalt møte om humanitær innsats i Ukraina i Oslo. Norge og EU er vertskap, og rundt 80 delegasjoner fra mange giverland og humanitære organisasjoner er ventet å samles i den norske hovedstaden.

Spørsmål om korrupsjon

På spørsmål fra NTB om korrupsjon og sikring av at pengene går til de formål de er tiltenkt, svarer Støre at de ikke har noen tegn på at penger er kommet på avveie, og han mener at de kanalene Norge bruker, også Røde Kors, er troverdige og har stor tillit.

I begynnelsen av september byttet president Volodymyr Zelenskyj ut Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov etter beskyldninger om korrupsjon mot departementet. Også viseforsvarsministeren og fem andre i departementet gikk av.

Støre beskriver den nye forsvarsministeren, Rustem Umerov, som en han kjenner godt og har snakket med, men legger til at «det er ikke risikofritt» på spørsmålet.

I februar i år besluttet et bredt stortingsflertall å gi Ukraina 75 milliarder kroner fordelt på fem år. Støttepakken har fått navnet Nansen-programmet, og pengene til Ukrainas Røde Kors hentes herfra. Pengene skal gå til både humanitær og militær støtte, og i midten av september var rundt 10 milliarder kroner gitt i militær støtte, mens 8,5 milliarder hadde gått til sivile og humanitære formål.