Trolig slutt på streik for manusforfattere i Hollywood

Fagforeningen WGA og Hollywood-studioene har blitt enige om en tentativ avtale som gjør slutt på nesten fem måneder med streik for manusforfattere, melder WGA. Avtalen må godkjennes av styret og medlemmene i WGA.

Etter fem lange dager med forhandlinger mellom Writers Guild of America (WGA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerer blant annet Disney og Netflix, har partene blitt enige om en tre år lang kontrakt. Detaljene er ukjente, men WGA beskriver avtalen som «eksepsjonell», og skriver at den innebærer betydelig bedrede vilkår for medlemmene. Manusforfatterne har streiket siden 2. mai.

Jussprofessor ber Erna Solberg frigi dokumenter

Flere dokumenter som kan gi flere opplysninger om Erna Solbergs habilitet i forbindelse med aksjehandlene til ektemannen Sindre Finnes, holdes fortsatt tilbake av Statsministerens kontor.

Jussprofessor Christoffer C. Eriksen ved Universitetet i Oslo ber nå Solberg om å samtykke til at alle dokumenter i saken blir lagt fram, skriver Klassekampen.

Både Klassekampen og flere andre medier har bedt om innsyn i alle dokumenter om saken fra Statsministerens kontor (SMK), men Solberg har foreløpig ikke gitt sitt ja, skriver avisen. Eriksen mener det er problematisk at offentligheten ikke får tilgang til disse dokumentene.

Nytt rettsmøte for Bhatti i Pakistan på tirsdag

Etter at dommeren ikke møtte opp til et rettsmøte i Bhatti-saken i Pakistan torsdag, er det berammet et nytt møte førstkommende tirsdag, får Dagbladet bekreftet.

– Årsaken til at dommeren ikke møtte, kjenner vi ikke, sier advokat John Christian Elden, som er en av Bhattis norske forsvarere.

Rettstribunalet i Pakistan skal avgjøre om Arfan Bhatti skal utleveres til Norge. Han er siktet for medvirkning til grove terrorhandlinger i forbindelse med skytingen ved London pub i Oslo der en mann ble drept og 21 personer såret.

Svært mange etniske armenere forlater Nagorno-Karabakh

Etniske armenere i Nagorno-Karabakh er i ferd med å forlate utbryterregionen i store mengder, melder Reuters. De som fikk tak i drivstoff, kjørte til Armenia i bilene sine, ifølge en Reuters-journalist i området. I en uttalelse fra den armenske regjeringen heter det at 1050 mennesker hadde tatt seg til Armenia klokka 22 lokal tid søndag.

Det skjer søndag etter en lynoffensiv i uken som gikk, der Aserbajdsjan tok tilbake kontrollen over utbryterregionen Nagorno-Karabakh fra armenske separatister. Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært armenske separatistene i over 30 år.

Evo Morales vil stille i Bolivias neste presidentvalg

Bolivias ekspresident Evo Morales stiller igjen som kandidat i presidentvalget i landet i 2025, kunngjorde han søndag. Kunngjøringen kommer mens Morales, en av de mest framtredende venstrepolitikerne i Latin-Amerika, står i strid med sittende president Luis Arce. Arce har vært nært alliert med Morales, og var finansminister under ham. Begge er med i sosialistpartiet MAS.

Morales gikk av som president i 2019 etter å ha mistet støtten fra militæret under streiker og demonstrasjoner etter et omstridt valg der han fikk en fjerde periode som president. Etter å ha rømt landet hevdet han å være utsatt for et kupp fra høyresiden som var støttet av USA.

Nyhetsbyrå: Siciliansk mafialeder er død

Mafialeder Matteo Messina Denaro, som ble pågrepet i januar etter å ha vært på rømmen siden 1993, er død, melder det italienske nyhetsbyrået Ansa. 61-åringen hadde tykktarmskreft og døde på sykehus sentralt i Italia, ifølge nyhetsbyrået.

Denaro ble pågrepet i januar på en legeklinikk i Palermo der han fikk behandling for kreften under dekknavn. Han hadde kallenavnet Diabolik og var den mest ettersøkte personen i Italia. Han ble ansett som den mektigste skikkelsen i Cosa Nostra-mafiaen, som holder til på Sicilia.

Guvernør: Skader på infrastruktur i Odesa etter russisk angrep

Et russisk angrep mot den ukrainske havnebyen Odesa har ført til skader på havneinfrastrukturen i byen, ifølge regionens guvernør Oleh Kiper. Han skriver på Telegram at Odesa ble angrepet med droner og to typer raketter.

– Dessverre var det et treff. Havneinfrastrukturen ble angrepet, skriver Kiper. Han skriver at en sivil kvinne ble skadd av granatsplinter.

Ifølge Kiper brøt det ut brann i en høyblokk i byen som ikke brukes til boliger, men denne ble raskt slukket. Også et lagerhus og en privatbolig ble skadd i angrepet, skriver han. Opplysningene er ikke verifisert av uavhengige kilder. Omfanget av angrepet er uklart.