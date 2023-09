MDG utelukker ikke regjeringssamarbeid med Ap

– MDG er et blokkuavhengig parti som kan samarbeide til begge sider i politikken. Det viktigste for oss er å ta vare på klima og natur, løfte de mest sårbare i samfunnet og skape det grønne næringslivet vi skal leve av etter oljen, sier partileder Hermstad til Dagsavisen.

Han har imidlertid liten tro på at en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, med Senterpartiet på laget, vil friste MDG nok til å ville inngå et samarbeid etter neste stortingsvalg.

– Jeg ser knapt noen initiativer som tyder på at regjeringen har tenkt å gjennomføre miljøpolitikken som de var tydelig på at de ville gjennomføre før valget, sier han.

Hermstad mener MDG er et tydelig opposisjonsparti til dagens regjering og peker på vedvarende oljeproduksjon og grå næringspolitikk som faktorer. Han ser i stedet for seg en blokk bestående av SV og Venstre som et mer attraktivt regjeringssamarbeid, enten det skulle ledes av Arbeiderpartiet eller Høyre.