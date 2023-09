Medvedev løslatt lørdag

Politiet i Finnmark opplyste sent fredag kveld at de hadde pågrepet en mann i 20-årene i Grense Jakobselv fordi han forsøkte å krysse grensa fra Norge til Russland.

Andrej Medvedevs forsvarer Brynjulf Risnes bekreftet overfor NTB at det var hans klient som var pågrepet, men at det hele dreide seg om en misforståelse. Ifølge Risnes hadde ikke Medvedev tenkt seg over grensa, men i forbindelse med et internasjonalt dokumentarprosjekt skulle han finne ut hvor han kom over grensa.

Operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt opplyser til NRK at personen som ble pågrepet fredag, ble sluppet fri lørdag ettermiddag. Han ønsker imidlertid ikke å gå ut med navn og statsborgerskap til personen de pågrep. Ingen er siktet i forbindelse med pågripelsen.