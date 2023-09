Ekstraordinært årsmøte i Nortura etter mistillitssak

Fjorten årsmøteutsendinger krevde et ekstraordinært årsmøte og valg av nytt styre i Nortura etter at Trine Hasvang Vaag overraskende trakk seg som styreleder i august, skriver Nationen søndag.

Vaag fremmet et mistillitsforslag mot konsernsjef Anne Marit Panengstuen, men ble nedstemt i styret. Under det ekstraordinære årsmøtet vil det også bli lagt fram en rapport fra Norturas kontrollkomité om Trine Vaags avgang av komiteens leder Ole Martin Fjeldberg.

Den 20. september skrev Nationen at valgkomiteen vil foreslå gjenvalg av hele det sittende styret når årsmøtet holdes. Jan Erik Fløtre var nestleder i styret under Vaag, men overtok etter at Vaag trakk seg. Han foreslås nå som ny leder for styret.