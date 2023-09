16 gravstøtter og kors veltet i Steinkjer – politiet oppretter sak

– Vi fikk melding klokken halv elleve i formiddag om at flere gravstøtter var veltet. Da vi kom fram, telte vi opp at det i alt var 16 gravstøtter og et kors. Vi er i kontakt med kirkeverge, som sørger for varsling av de pårørende, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Ifølge operasjonslederen var det en person som besøkte kirkegården søndag som kontaktet politiet.

Ingen er mistenkt etter hendelsen, men politiet har opprettet sak.