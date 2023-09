Nasa-fartøy med steinprøver vender tilbake

Nasas romfartøy Osiris-Rex er på vei tilbake til jorden med viktige steinprøver i bagasjen, og det skal etter planen lande i Utahs ørken i dag. Prøvene er hentet fra den fjerne asteroiden Bennu. Den dråpeformede kapselen ventes å lande klokka 16.55 norsk tid, rundt 13 minutter etter at den kommer inn i atmosfæren med en fart på 35 ganger lydhastigheten. Det avslutter en reise som har tatt sju år.

Solheim Cup i golf avgjøres

Med lagkaptein Suzann Pettersen har Europa stått for en fantastisk opphenting i Solheim Cup i golf og sørget for at det står 8-8 før dagens singlekamper. Europa møter USA i turneringen. USA står med ti seirer i Solheim Cup gjennom tidene. Europas lag har vunnet sju ganger.

Serieleder Viking møter Sandefjord

Det er hard kamp i teten i Eliteserien. Serieleder Viking tar imot Sandefjord og bør ta alle poengene for å holde serietoer Bodø/Glimt bak seg på tabellen. Bodøværingene får besøk av Vålerenga i dag. Viking, med sine 48 poeng, leder Eliteserien med to poengs margin. Tromsø, som ligger poenget bak Bodø/Glimt, drar til Bergen for å møte Brann. I tillegg spiller HamKam mot Sarpsborg, Lillestrøm mot Rosenborg, Odd mot Haugesund og Strømsgodset mot Molde. Avspark er klokken 19.15.

Nord-London-derby

Martin Ødegaard, som nylig forlenget kontrakten med Arsenal, starter sannsynligvis Nord-London-derbyet mot Tottenham søndag. Begge lag står med fire seire og én uavgjort etter fem spilte kamper. Tre poeng er dermed kjærkomment for begge lag om man skal holde følge med Manchester City – som lørdag tok sin sjette strake seier. Øvrige Premier League-kamper som spilles klokken 15 søndag: Brighton – Bournemouth, Chelsea – Aston Villa og Liverpool – West Ham. Kampen mellom Sheffield United og Newcastle starter 17.30.