En person til sykehus etter ulykke på Nordmøre – bil tok fyr

Politiet opplyser at nødetatene natt til søndag rykket ut til en trafikkulykke på fylkesvei 666.

– Bilen som er involvert, står i brann, skrev politiet i Møre og Romsdal på X klokken 0.46.

Da var bilføreren ute av kjøretøyet.

– Den involverte føreren er våken og under transport til sykehus for videre behandling, oppdaterte politiet et kvarter senere.

Da var også brannen i bilen slukket. Ifølge politiet var det trolig kun bilføreren som var involvert i ulykken.