Geir Lundestad er død

Det opplyser familien til Aftenposten. Lundestad gikk bort fredag denne uken etter en tids sykdom.

– Vi mottar denne nyheten med stor sorg, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen til avisen.

I en uttalelse til NTB skriver Reiss-Andersen og direktør for instituttet, Olav Njølstad, at Lundestad gjorde en formidabel innsats for å styrke fredsprisens posisjon i Norge og verden.

– Et markant og fargerikt ansikt

Lundestad jobbet som Den Norske Nobelkomités sekretær og Det Norske Nobelinstitutts direktør i totalt 24 år.

Hun sier videre at Lundestad fortjener anerkjennelse for det viktige og betydningsfulle arbeidet han har utført for Den Norske Nobelkomité.

– Sammen med komiteens ledere et markant og fargerikt ansikt utad for de norske nobelinstitusjonene, skriver de.

I 2008 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden av kong Harald for sin samfunnsnyttige innsats som mangeårig direktør av Det Norske Nobelinstitutt og sekretær for Den norske nobelkomiteen, samt hans deltakelse i den offentlige debatten.

– «Mr. Nobel»

Lundestad styrte instituttet i årene fra 1990 til 2014.

Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle omtaler Lundestad som «Mr. Nobel».

– Geir Lundestad var mye mer enn den «fredens sekretær» han selv omtalte seg som. Han var en bygger som utvidet Nobel-sfæren og gjorde den større og viktigere, skriver Stanghelle.