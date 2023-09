Politiet i Finnmark opplyste sent fredag kveld at de hadde pågrepet en mann i 20-årene i Grense Jakobselv fordi han forsøkte å krysse grensa fra Norge til Russland.

Ifølge Risnes skal det dreie seg om en misforståelse.

– Han hadde ikke tenkt seg over grensa. Medvedev har forklart at det pågår et internasjonalt dokumentarprosjekt som han er en del av. I den forbindelse skulle han finne ut hvor han kom over grensa.

Så langt kom han ikke.

– Han ble stoppet av politiet da han satt i en drosje, sier advokaten.

Risnes sier videre at Medvedev er helt tydelig på at Medvedev ikke vil tilbake til Russland.

– Det virker som det er snakk om en misforståelse. Vi håper at dette vil bli oppklart i et avhør i løpet av dagen og at han kan løslates etter dette.

Det var The Barents Observer som først meldte at Medvevev hadde forsøkt å ta seg over grensa.

Har tidligere sagt han vil hjem

Medvedev kom til Norge i januar og sier selv at han har hoppet av fra den russiske leiesoldatgruppen Wagner.

Han har tidligere sagt i videoer på Youtube at han ønsker å reise tilbake til Russland. Det til tross for at han har søkt asyl i Norge og risikerer fengselsstraff for sin påståtte desertering.

I februar avviste han å ha drevet med spionasje i Norge.

– Jeg er ikke en spion. Og nei, jeg forstår egentlig ikke hvorfor du stiller det spørsmålet, sa han til NTB den gang.

Pågrepet i Göteborg

I april ble Medvedev pågrepet i Göteborg. Dit reiste han, ifølge den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin, fordi prisene på sigaretter er lavere i Sverige enn i Norge. Han skal ha kommet for sent til bussen tilbake, og deretter blitt pågrepet.

Han ble deretter ført tilbake til Norge, da det var her han hadde søkt asyl.