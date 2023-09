Enormt synkehull på E6 nær Göteborg

Et sykehull på flere hundre meter i diameter gjør at E6 er stengt nord for Göteborg. Flere kjøretøy, inkludert en buss, er rammet. Tre personer er skadd. Nødetatene ble varslet om hendelsen ved Stenungsund klokka 1.45 i natt. Store mengder regn skal ha ført til synkehullet.

Ifølge Aftonbladet ble hullet ved 3-tiden anslått å være opp mot 250 meter i diameter. Det kan også ha gått ras andre steder på veistrekningen. Også bygninger i nærheter fått skader, men det skal ikke dreie seg om boliger. Aftonbladet skriver at en hamburgerrestaurant er rammet.

Eksplosjon ved bolig nær Stockholm

Politiet har rykket ut etter at en gjenstand eksploderte ved en bolig i Södertälje, et par mil fra Stockholm. Ingen ble skadd i hendelsen. Meldingen om hendelsen kom klokka 23.44. Ifølge politiet har «noe» eksplodert utendørs og ført til mindre skader på et hus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Expressen rykket politiet natt til i går ut til den samme adressen etter melding om en mistenkelig gjenstand. Overfor nyhetsbyrået TT vil pressetalsperson Towe Hägg i politiet ikke opplyse om eksplosjonen sent lørdag var rettet mot det samme huset.

Guvernør ber siktet senator trekke seg

Guvernør Phil Murphy i New Jersey oppfordrer den korrupsjonssiktede senatoren Bob Menendez til å trekke seg. Det er ikke aktuelt, sier Menendez. Menendez, som representerer New Jersey i det amerikanske Senatet, har midlertidig gått av som leder for utenrikskomiteen «til saken er løst».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en uttalelse betegner guvernør Murphy siktelsen mot senatoren som alvorlig og mener den gjør at han ikke kan representere delstatens innbyggere på en ordentlig måte. Han viser til at saken omfatter «nasjonal sikkerhet og integriteten til vårt rettssystem».

Biden skal treffe streikende arbeidere

President Joe Biden skal besøke streikende arbeidere i bilindustrien tirsdag. Besøket finner sted i Michigan, opplyser Biden på X i natt norsk tid. I går ble det kjent at streiken blant amerikanske bilarbeidere utvides til 38 fabrikker tilhørende GM og Stellantis i 20 delstater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også Donald Trump, tidligere president og favoritt til å bli republikanernes kandidat i 2024, prøver å vinne fagforeningens gunst. Valgkampkontoret hans opplyser at han onsdag skal til Michigan for å tale til ansatte ved bilfabrikker.

Person hentet med luftambulanse etter trafikkulykke i Levanger

En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter at en bil i går kveld havnet på taket i Levanger. Politiet betegner at ulykken, som skjedde i 80-sonen, framstår som alvorlig.

Ulykken skjedde på fylkesvei 6890 ved Sukken.

Mann forsøkte å krysse grensa til Russland

En mann i 20-årene ble i går kveld pågrepet i Grense Jakobselv fordi han forsøkte å krysse grensa fra Norge til Russland. Politiet opplyser til NRK at mannen ble pågrepet på norsk side av norsk politi.

Det er foreløpig ikke kjent om mannen kom seg over til russisk side, og så kom tilbake, eller om han ble pågrepet før han krysset grensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Carlsen vant Speed Chess Championship

Magnus Carlsen vant lynsjakkturneringen Speed Chess Championship. I finalen slo nordmannen Hikaru Nakamura. Da alle partiene var unnagjort, var sto 13,5-12,5 i Carlsens favør.

Carlsen har utklasset alle sine motstandere i turneringen. I 1. runde slo han Santosh Vidit med 17,5 mot 8,5 poeng, i kvartfinalen tok han seg av Jan Nepomnjasjtsjij med 20,5 mot 9,5. I semifinalen ble Wesley So slått 22–7.