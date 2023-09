Oslo kan bli for dyrt for fagarbeidere – LO er bekymret

– Det er en kjemperisiko for at vi får mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse, at disse folkene tvinges til å jobbe og bo andre sted, sier leder for LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, til Aftenposten om LOs fagarbeiderindeks.

Indeksen viser at en familie på fire, der foreldrene jobber i varehandel og barnehage, kun har råd til 0,2 prosent av de egnede boligene i Oslo.

– Vi risikerer at vi ikke får driftet verken privat eller offentlig sektor på en ordentlig måte, sier Gjerstad.

Fagarbeidere jobber i alle sektorer og alle næringer – i butikk, barer, restauranter, barnehager og på AKS. De er for eksempel renholdere, tømrere, rørleggere, helsefagarbeidere.

– Det er en realitet at det norske næringslivet mangler fagarbeidere i hele landet. Men det er en ekstra utfordring i Oslo på grunn av boligmangelen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Viken, Vegard Einan.

Torsdag satt Norges Bank opp renten ytterligere ett hakk. Dermed kan det bli enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.