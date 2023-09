Seks pågrepet i narkotikasak i Trondheim og Nordland

Fem er siktet for oppbevaring av større mengder narkotika eller for å ha medvirket til dette, mens én er siktet for heleri av et større pengebeløp som ble funnet i forbindelse med ransaking i Nordland, skriver Adresseavisen.

To av mennene ble torsdag varetektsfengslet i fire uker i Trøndelag tingrett. I begge kjennelsene legger retten vekt på at det kan være snakk om et større kriminelt nettverk.

– Det er tale om en alvorlig siktelse hvor det er en stor krets av personer som antas å være involvert, og det beskrevne nettverket er sannsynligvis profesjonelt organisert, heter det i avgjørelsen.

Fredag ble to andre menn i samme sak varetektsfengslet. I tillegg er to personer løslatt.

– Vi er veldig fornøyde med å ha beslaglagt en større mengde narkotika som skulle selges på markedet, og vi er også godt fornøyd med å ha tatt beslag i penger som vi tror stammer fra narkotikavirksomhet, sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes.