— Blant ikke-menstruerende kvinner som rapporterte blødning etter vaksine, rapporterte de fleste at de hadde én enkelt blødningsepisode, at blødningen varte i en uke eller kortere, og at blødningen ikke var kraftig, sier lege og forsker Kristine Blix. Her fra vaksinasjon av innbyggere i Drammen tilbake i januar 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB