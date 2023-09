Mannen ble siktet for både drapsforsøk og grov kroppsskade etter at han knivstakk to kvinnelige ansatte ved Universitetet i Oslo på ettermiddagen torsdag 24. august.

– Det er begjært en rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede for å vurdere tilregnelighetsspørsmålet. Mandat til undersøkelsen er godkjent, og to sakkyndige ble oppnevnt av Oslo tingrett 20. september 2023, skriver politiadvokat Kathrine Eilertsen i en epost til Khrono.

Studenten nekter straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner straffskyld for kroppsskade.

Bakgrunnen for voldsepisoden skal være at studenten nylig hadde strøket på eksamen. Politiet bekreftet samme dag at de etterforsket om eksamensstryk kunne være et motiv. 23-åringen var helt ukjent for politiet før knivangrepet.