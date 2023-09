Fauske sa ja til 40 flyktninger – har fått 435 til nå

Gjeldstyngede Fauske, som står på listen over kommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplan, frykter de kan tape opptil 10 millioner kroner på å være vertskommune, skriver NRK.

Pengestøtten fra sentrale myndigheter er ikke nok til å dekke utgiftene til alt fra helsehjelp til skole.

– For hver dag som går, dukker det opp nye utfordringer. Vi har ikke oversikt over behovene til dem som kommer, sier kommunedirektør Ellen Beate Lundberg.

Det er UDI som har avgjort at Fauske skulle få flere enn ti ganger så mange flyktninger som kommunen sa ja til.

Justis- og beredskapsdepartementet sier til NRK at krigen i Ukraina gjør at vi opplever historisk høye ankomster av asylsøkere.

Til og med torsdag har 60.031 personer fra Ukraina søkt om asyl i Norge. Bare torsdag søkte 184 personer. Staten har plikt til å gi utlendinger som søker om vern, et tilbud om innkvartering.

– Vertskommuner for asylmottak får blant annet vertskommunetilskudd, som skal dekke de gjennomsnittlige utgiftene en kommune har som følge av å være vertskommune for et asylmottak, skriver departementet i en epost til NRK.