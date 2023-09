Nedbørsområdet som preget været sørpå fredag, var langt og relativt smalt. Tidlig på dagen strakk det seg helt fra Malmö i Sverige og over 1200 kilometer til nord for Mo i Rana i Norge.

Som så ofte velger meteorologen å dele landet opp i to.

Sør-Norge opp til Trøndelag:

– I dag skal det lette for veldig mange. Nedbørsfeltet beveger seg nord og litt øst. Mange områder som nå ligger i nedbørsfeltet, får det bedre utover dagen, Trøndelag må nok vente til i kveld, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen til NTB.

– Søndag blir enda finere

Denne positive uttalelsen til tross, det er ingen grunn til å pakke bort regntøyet for alle.

– Det er et lavtrykk utenfor kysten, som gjør at det kommer inn mer nedbør utover dagen i dag på Vestlandet. Også lørdag blir for mange preget av litt nedbør. Det er mulighet for nedbør ganske nær Oslo, kanskje noen drypp i Oslo også, men ikke noen store mengder. Det blir en ganske fin dag for mange.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så kommer hviledagen, søndag altså.

– Søndag blir det enda finere for de som bor i Oslo, med mye sol og temperatur over 15 grader. Slik blir det helt til kvelden, da kommer det inn et nytt nedbørsområde, som kommer til å dekke store deler av Sør-Norge.

På Vestlandet og Sørlandet kommer regnværet inn noe tidligere på søndag.

Nord-Norge:

– Hvis vi ser på det store bildet, blir det av og på med regnbyger.

– Må utnytte oppholdsperiodene

Skjervagen prater med NTB fra kontoret på Meteorologisk institutt sin avdeling i Tromsø. Hun ser ikke helsvart på været i nord denne helgen.

– Det blir flere muligheter til å komme seg ut på tur i Nord-Norge også, med mange perioder med oppholdsvær. Nå er det veldig fint her med høstfarger på trærne. Fredag ettermiddag ser ut til å bli våtest, så blir det av og på både lørdag og søndag. Folk må utnytte oppholdsperiodene, og følge med på værradaren.

Værradaren finner man på yr.no under fanen merket «kart».